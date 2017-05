El Depo ya conoce a sus rivales para el torneo Integración de básquet

El básquet regional dio un paso importante con la recuperación del torneo Integración (Asociación Alto Valle más Federación Neuquina de Básquet) y Deportivo Roca será uno de los animadores en damas y caballeros.

En la rama masculina, el Depo será protagonista de la zona A junto a Cinco Saltos, Club Plottier, Unión Alem Progresista de Allen, Independiente de Neuquén, Petrolero Argentino y Auca Mahuida.

En la B estarán Asociación Deportiva Centenario, Centro Español de Plottier, Cipolletti, Pacífico, Pérfora, Atlético Regina y El Biguá.

Cada fecha tendrá 6 encuentros y un interzonal. La fase regular contará con 14 fechas y finalizará el 2 de agosto. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a semifinales. Las semifinales irán desde el 8 de agosto en series al mejor de tres juegos. La gran final, al mejor de 5 partidos, arrancará el 18 de agosto.

El “naranja” debuta este domingo visitando a Petrolero Argentino y volverá a ser visitante en la segunda ante Club Plottier. El estreno como local será en la tercera fecha ante Cinco Saltos y volverá a jugar en casa ante Atlético Regina en el juego interzonal.

En damas

Las chicas del “naranja” también serán grandes protagonistas del nuevo torneo regional. El Depo será animador junto a la Asociación Deportiva Centenario, Pacífico, El Biguá, Gregorio Álvarez, Centro Español de Plottier y Escuela Municipal de Cipolletti.

El certamen será todos contra todos en la primera fase, con 14 fechas (ida y vuelta). Esta instancia será de ordenamiento y el primero avanzará a semifinales y los restantes equipos pasarán a una etapa de reclasificación que comenzará el 13 de septiembre: 2º vs 7º; 3º vs 6º y 4º vs 5º.

Loa ganadores de las series de Reclasificación se sumarán a las semifinales que comenzarán el 23 de septiembre y que serán al mejor de tres partidos.

La final, al mejor de 5 partidos, comenzará el 14 de octubre.

El Depo debuta este sábado como local recibiendo a la Asociación Deportiva Centenario, tiene libre en la segunda fecha y en la tercera visita a Pacífico.

