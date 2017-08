DENUNCIAN a TRAPITOS que RAYARON un AUTO en PLENO CENTRO de GENERAL ROCA

EL RELATO DE UNA ROQUENSE SE HIZO VIRAL

Quiero contar una situación que nos tocó vivir ayer, y así advertir a la gente. Por favor compartir para que a nadie más le suceda

Anoche fuimos en familia a cenar a “Jardín de Jadhe” (los chinos de calle Sarmiento). Fuimos en dos autos. Mi hermana y mi cuñado llegaron antes y se acercaron los trapitos que se encuentran afuera del lugar. Dada su insistencia y su pésimo estado mi hermana optó por decirle que les limpie los vidrios y entro a cenar. Lo común es que antes de irte se le pague.

Realmente ella no tenía necesidad de que le lave los vidrios, pero lo hizo por 2 motivos: el principal es el miedo a que por decir NO te rayen o le hagan algo al vehículo, y el segundo motivo fue colaborar con algo mínimo.

A los 10 minutos de llegar, vemos que ingresan los trapitos al lugar y discuten con la dueña. Se van. Al rato, se acerca el mozo a preguntar si alguno de nosotros era el dueño de un ford fiesta blanco, porque estaban rayando el auto y pinchando las cubiertas. Salimos todos corriendo para ver que estaba pasando y nos encontramos con uno de los trapitos, rayando el capot del auto con una piedra y el otro al lado mirando.

No entendíamos que mierda había pasado, que carajos había flasheado el trapito para rayar el auto de esa manera. Una situación de mierda, porque no sabes como reaccionar. Bronca, impotencia, miedo (porque encima estaban armados con un cuchillo). Llame a la Policía (en la esquina está la comisaria) no me salían las palabras, no podía casi hablar.

Después de media aparecieron, cuando mi novio fue a pedir personalmente que por favor se acerquen al lugar. Los llevaron detenidos, pero solo por unas horitas ya que lo consideran un hecho menor.

La denuncia se hizo, pero al pedo porque no pasa nada. Porque encima estaban drogados. Intentamos darle laburo, unos pesos, y que de paso no hagan mierda el auto y miren como término todo. ¿Que espera la Municipalidad, el intendente Martin Soria o quien carajo corresponda para sacar a esa gente de la calle?

No podes estacionar tu auto tranquilo por miedo a que le hagan algo. Uno labura para tener lo suyo, y en unos segundos te lo destrozan. Denuncias al pedo porque sabes que son insolventes y nadie los va a hacer cargo de los daños.

Si les pegas sos malo y seguramente te hacen pagar a vos porque laburas y tienen de donde agarrarse. Y si se mandan alguna cagada y están escabios o drogados, olvídate. “HECHO MENOR” LO LLAMARON. HECHO MENOR QUE UNA PERSONA HAGA DAÑOS A UN VEHÍCULO, QUE ESTE ARMADO CON UN CUCHILLO Y ENCIMA SE HAGA EL VIVO CON MI ABUELO (persona de 85 años, a la cual unos de los trapitos quiso golpear)

Recomendación: no dejar el auto en esa cuadra si están estos sujetos. Son dos hombres jóvenes que son hermanos. Aparecen en las fotos. Uno es pelado, y el que rayo el auto tiene pelo largo de color negro. Vuelvo a aclarar que estaban armados con un cuchillo, el cual descartaron cuando llego la policía al lugar.

