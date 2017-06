Crisis en la Fadecs: aprobaron la renuncia a la vicedecana, pero sólo “si vuelve” Pescader

DIARIO RIO NEGRO – El decano se encontraba de licencia -supuestamente hasta el viernes- pero no se presentó a la reunión del Consejo Directivo.

Es tal el nivel de incertidumbre en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que ayer sesionó el Consejo Directivo y no solo no estuvo presente el decano, Carlos Pescader, sino que debió presidir el encuentro la vicedecana Ana Matus para tratar su propia renuncia, argumentando “motivos personales”.

Insólitamente los representantes de los distintos claustros por mayoría la aceptaron pero en forma condicionada: solo si el lunes regresa a su cargo Pescader. El decano, casi en forma paralela a la presentación de Matus, se había tomado algunos días de licencia por enfermedad.

Entre críticas y mucho malestar, los representantes de algunos sectores se abstuvieron, otros rechazaron la presentación, aunque la renuncia se aprobó por mayoría simple.

La sesión que se realizó el viernes, hasta última hora de la tarde, fue atípica. Se da en un momento de grave crisis institucional, frente a los dos meses de toma del decanato de la Facultad por parte de un grupo de ex trabajadoras de limpieza que reclaman su reincorporación.

También hubo severos cuestionamientos y críticas a la actual dirigencia, principalmente por parte de los referentes estudiantiles que se encontraron con falta de respuestas.

También se escucharon las voces de quienes exigieron que las actuales autoridades continúen llevando las riendas de la sede universitaria roquense para completar el proyecto político para el cual fueron elegidos.

“Nos abstuvimos, explicamos nuestra posición y qué pensamos con respecto a la gestión porque pensamos que en realidad la decisión no tenía ningún poder vinculante, era simbólica. Más para conocer la decisión de cada uno porque no se puede obligar a una persona a estar en un cargo que no quiere ejercer, por eso nos abstuvimos”, explicó José Francesena, de Compromiso Estudiantil.

El docente Fernando Lanza se expresó en igual sentido: “Me abstuve porque es no vinculante (de hecho) no está designada por el Consejo Directivo”, dijo.

