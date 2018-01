Copa Argentina: Cipolletti le ganó el primero a Deportivo Roca

FUENTE: RN – El Albinegro sacó una diferencia que le permite llegar más tranquilo al partido de vuelta.

Cipolletti venció 1 a 0 Deportivo Roca, en la ida de la primera fase de la Copa Argentina.

El partido arrancó parejo, ambos mostraron falencias defensivas.

Kevin Guajardo inquietó a la defensa local y del otro lado cada vez que apareció Matías Sosa, Cipo tuvo claridad.

El Albinegro fue superior y tuvo 5 situaciones de gol. Un cabezazo de Morán al travesaño y otro a las manos de Paniccia, un zurdazo de Piñero Da Silva fueron las chances claras.

Alasia también apareció un par de veces, pero el desarrollo fue favorable a Cipo porque se plantó en campo rival y complicó con las pelotas cruzadas.

El primer tiempo culminó 0 a 0.

El complemento comenzó igual que el cierre de la primera etapa. El Capataz tuvo iniciativa y la más clara en el juego aéreo con Piñero Da Silva y un frentazo que pegó en el ángulo. Sin embargo, las salidas de Morán por lesion y Sosa (cambio táctico) le quito manejo de pelota. Roca recuperó terreno y el cotejo se hizo equilibrado.

Cuando menos lo merecía, el local llegó al 1-0 por un jugadón de Piñero.

El 9 ganó entre dos defensores, enganchó en el área y le sirvió el gol a Weiner de frente, a 4 metros del arco.

En los últimos 10 el Depo intentó como pudo salir del fondo, pero no conmovió a Alasia y compañía.

Cipolletti cumplió el primer objetivo, ya que jugó mejor, se quedó con el primer chico y va con ventaja al partido del martes en el Maiolino.

SÍNTESIS:

Cipolleti: Matías Alasia; Gastón Valente, César Medina, Federico Azcárate, Nelson Seguel; Fabio Giménez, Eduardo Vilce, Ezequiel Ávila y Matías Sosa; Piñero Da Silva y Jonatan Morán. DT: Duilio Botella

Deportivo Roca: Maxi Paniccia; Juan Cifuentes, Federico Rodríguez, Guillermo Aguirre, Jonatan Valenzuela; Fernando Fernández, José Lincopán, Maxi Prioreschi; Rodrigo Mannara, Nicolás Trecco y Kevin Guajardo. DT: Mauro Laspada

Gol: ST 35 Weiner

Cambios: ST 11 Germán Weiner por Morán (C), 13 Maxi Carrasco por Sosa (C), 22 Ruiz por Mannara (DR), 24 Gastón Portiño por Fernández (DR) 27 Del Prete por Ávila (C), 42 Jonatan Durán por Trecco (DR)

