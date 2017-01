Conocé un poco más de los ARTISTAS REGIONALES que estarán presentes en la FIESTA NACIONAL de la MANZANA 2017

Escenario Mayor “Intendente Carlos Soria”

Viernes 3 de febrero



ORQUESTA SINFÓNICA DE RÍO NEGRO (Fundación Cultural Patagonia)

Luego del éxito de “La Historia del Rock, parte I” Fundación Cultural Patagonia presenta un espectáculo creado exclusivamente para la Fiesta Nacional de la Manzana 2017, “Clásicos Sinfónicos del Rock”, una selección de temas del Rock nacional ejecutados por la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Río Negro y 6 cantantes roquenses: Enrique Caneo, Cacho Lobello, Fernanda Valenzuela, Pablo Aristimuño, Fabricio Buret y Teo Deveaux.

La Orquesta Sinfónica fue desde su gestación uno de los principales proyectos que persiguió FUNDACIÓN CULTURAL PATAGONIA, alcanzando a constituirse como tal en Abril de 2016. Cuenta con 50 músicos estables que ensayan en las instalaciones de FCP y desarrollan 2 funciones por mes durante la temporada.

Para este concierto serán 60 los músicos en escena, que estarán deleitando al público con versiones de las canciones icónicas del Rock argentino, rindiéndole homenaje en sus 50 años.

LA BAGLIANI

La Bagliani Rock Band es un grupo roquense que tiene 23 años de trayectoria (15 con la formación actual) y que desde hace años recorre las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza, Chubut y La Pampa, con un amplio repertorio colmado de clásicos del Rock n’ roll, que lo ha llevado a presentarse en los escenarios más representativos de la zona como por ejemplo la Fiesta Nacional de la Manzana donde ha participado tanto del escenario Regional como el Escenario Mayor, Fiesta Nacional de la Pera. . Por estos días la banda presenta su espectáculo “Tributo a Creedence”, que se desprende de su trabajo discográfico de igual nombre, en un recorrido por las mejores canciones del legendario grupo Creedence Clearwater Revival. La Bagliani está integrada por: Pablo Pelletieri en Guitarras y coros, Carlos Pichiñan en batería y coros, Martín Lopez en Bajo, y Alejandro Sandoval en Guitarra y voz.

SCARAMOUCHE

Descripción ,Scaramouche es una banda de la Patagonia Argentina, dedicada a recrear los clásicos éxitos de la legendaria agrupación de Rock británico conocida como Queen, integrada por el cantante Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon.

La banda se funda como una derivación de un proyecto más grande, llamado “Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico”, a partir de una idea planteada por un seguidor de la misma, quien propone una presentación de miembros de la Orquesta en la cual se interpreten temas de Queen, para un evento privado; de esta forma surge la agrupación, formada en su totalidad por miembros de la Orquesta.-

A partir de entonces el grupo ha ido creciendo en cantidad de integrantes, generando una gran repercusión en el público local y proyección a escenarios regionales.-

El repertorio hace una recorrida por toda la historia de Queen, contando un poco lo que fueron viviendo en sus distintas etapas como banda, mostrando y explicando el significado de sus letras más significativas. Con una puesta en escena imponente en un escenario que, sea cual sea, siempre queda cargado con muy buena onda y con un público que se va feliz, habiendo revivido sentimientos y sensaciones que lo remontan a otras épocas de la vida. Integrantes; Pablo Aristimuño: voz principal y guitarra acústica, Sebastian Echarte: piano, teclados, y guitarra acústica, Federico Moccero guitarra eléctrica, Mauro Martín Di Tocco: bajo -Marcos Roldán: batería, Gisela Strada: coros (contralto), Carolina Burlando: coros (soprano) y Juan Ziaurriz: coros (barítono).

Sábado 4 de febrero

BALLET FOLKLÓRICO MUNICIPAL

Dirigido por el profesor Juan Ramón (Moncho) Paillamán. El propósito del ballet es mantener vigente nuestra cultura., representar a General Roca, en diversos festivales, contener a los niños, adolescentes, y adultos de los distintos barrios de nuestra ciudad.-

Han representado a General Roca, en distintos festivales regionales, provinciales y nacionales obteniendo primeros y segundos premios.-

Domingo 5 de febrero

TORITO FREAK

Torito Freak es una banda de música disco -funk nacida en la ciudad de Gral. Roca con una trayectoria de 15 años ininterrumpidos.

Durante estos años ha grabado y presentado 3 discos: “Desparrama Alegría”, “Remix” y “Torito Freak”, además cuenta con un video de difusión de su tema “Lucy”.

Su repertorio incluye temas de su autoría y además covers representativos de la música de los años 70 como “El último tren a Londres”, “Chicas malas”, “Ladies nights” entre otros.

La agrupación está integrada por Cuki Álvarez en composición, guitarra y coros, Diego De la Vega en batería, Claudio “Gato” De Angelis en bajo, Diego Bascur en teclado, Pablo De la Fuente en saxo tenor, Walter Lusarreta en saxo alto, Renzo Álvarez en voz y Fer Archanco en coros.

Globa “Nuestros Artistas”

Viernes 3 de febrero

BALLET FOLKLÓRICO MUNICIPAL DE ADULTOS

A cargo de la Profesora Mónica Noemí Díaz. Nos presentarán el cuadro “Riquezas de nuestra tierra, herencia cultural de nuestras danzas y acervo musical folklórico argentino.-

AGRADECEN Al cuerpo de baile; a sus familiares por acompañarlos y a las autoridades municipales por ayudarlos a llevar sus danzas a cada rinconcito de nuestra ciudad.-

A todos los que desean compartir y disfrutar de las danzas los invitan a sumarse los días martes y jueves a partir de las 21 hs en Centro Municipal de Arte (Ce.M.Ar.)

POPI CASTAÑEDA

Jorge Popi Castañeda desde el valle medio de Río Negro nos trae todo el género del folklore tradicional.- Fue artista consagración del Trichaco 2011 en la Prov. de Salta, en el gran festival solidario que organiza todos los años el Chaqueño Palavecino. Viene de recorrer distintos escenarios nacionales como la fiesta de la cebada cervecera en Puan Pcia Bs. As; la fiesta nacional del caballo y la tradición en ingeniero Luigi de La Pampa; próximamente estará representando a nuestra provincia en la fiesta del tren a vapor en El Maiten; el festival Interprovincial de doma y folklore en Sarmiento y la fiesta del atlántico sud, en Rawson, ambos en localidades de la provincia de Chubut.-

LUISA CALCUMIL

Actriz, cantora, narradora popular y dramaturga. Su repertorio actual está compuesto por diversas propuestas de teatro y música, de cuño indígena y popular. Se presentó en distintos lugares del país. También en festivales de México, Perú, Brasil, Paraguay, Cuba, Uruguay, España, Francia, Alemania, Dinamarca, Bolivia, Estados Unidos y Australia.-

Varias películas cuentan con su participación. Su material discográfico “LA CANTORA” fue nominado para el premio “Gardel” edición 2008.-

Ha sido declarada Ciudadana Ilustre por la Legislatura de la Provincia de Río Negro.-

JONATHAN CEBALLES

Músico y docente de General Roca, comenzó con la música a los 13 años de edad. Estudia en IUPA.

Incursionó en géneros como el heavy metal, rock ´80, canto lírico, música coral y clásica.

Trabaja como cantante y guitarrista en el “Ensamble Popular” de Fundación Cultural Patagonia.

Realizó giras artísticas por Chile, Polonia, Alemania, España, Portugal, Francia e Italia.

En el año 2016 ganó el certamen pre Cosquín nacional, premio que lo llevó a participar en el escenario mayor de Cosquín el día 29 de enero.

En el año 2017 obtuvo el 1er lugar y premio revelación en el 50° Festival Nacional del Malambo en la ciudad de Laborde, Córdoba.

El 28 de Enero de 2017 integró la Delegación Oficial de Río Negro en Cosquín, siendo parte de los 60 artistas que representaron a la provincia en el festival mayor de folclore.

MIGUEL MICHELENA

Michelena es un cantautor de folklore, nacido en Río Chico, provincia de Río Negro. Fue ganador del certamen “Todo un Pueblo Canta” organizado por la Fundación BPN. Cuenta con dos trabajos discográficos como solista (“Llorando Ausencias” y “Abuela Mapuche”). Integró el grupo Sanampay. En el 2007 cantó junto a la delegación oficial de Neuquén en el escenario Atahualpa Yupanqui de Cosquín (Córdoba) y en los festejos del Bicentenario de la Patria

PABLO PICHIMIL Y SU CONJUNTO – LOS PRIMOS CHAMAMECEROS

Grupo musical de la ciudad de General Roca provincia de Rio Negro-Argentina, con más de 4 años de trayectoria como conjunto, brindando siempre a sus espectadores un show con un amplio repertorio, en el cual se destaca el Chamamé, genero que escuchaban desde pequeños, chamamé genuino… del estilo tarragosero, ese que allá en el campo escuchaban sus abuelos y por eso ellos lo sienten, lo respetan… lo llevan plasmado en el alma y en la sangre.

También en su espectáculo se pueden observar otros géneros como el Vals, Ranchera, Paso Doble, Fox Trot, Milongas, Polcas entre otros.

Han recorrido distintos escenarios como grupo, a lo largo y a lo ancho de nuestro Río Negro, así también como en la provincia de Neuquén y La Pampa también han realizado una gira por el país de Chile llevando la bandera de nuestro Chamamé bien alto y representando a nuestro país en este intercambio cultural.

El grupo está formado por 6 integrantes:

Pablo Pichimil, en 1era Acordeón verdulera dos hileras Nicolás Pichimil, en 2da Acordeón y Sapucay Francisco Ulloa, en 1era Guitarra Daniel Pichimil, en 2da Guitarra Luis Cayupi, en Bajo

Eber Purafil, en Glosas, Voz y Animación

Sábado 4 de febrero

ORQUESTA TÍPICA ANIBAL TROILO

La Orquesta Juvenil Municipal de Tango, viene desarrollando sus actividades desde abril del año 2016, siendo su director el Mtro.Nicolás Malbos, bandoneonista destacado de la región. El propósito de sus actividades es brindarle a sus integrantes los conocimientos necesarios para tocar tango, a su vez que pretende ser un espacio de socialización y difusión del tango. Recientemente ha participado de un encuentro de Orquestas Escuela de Tango en la ciudad de Bahía Blanca, recibiendo muy buenas devoluciones del público por el trabajo desarrollado durante el año

Nicolas Malbos

Bandoneonista y arreglador, desarrolla su actividad en el tango desde hace 19 años. Ha participado de numerosos grupos de tango de la región aportando su bagaje de conocimientos y su impronta en cada uno de ellos. Actualmente trabajando en los proyectos tangueros de Enrique Nicolás , Víctor Volpe, y otros referentes del país, pero también desarrollando conciertos sinfónicos y un trabajo pedagógico desde la dirección de ensamble de agrupaciones tangueras, ha recorrido el país y el exterior (América Latina, y Europa) en repetidas ocasiones. Actualmente se desempeña como director de la orquesta municipal de Tango, y es bandoneonista adjunto de los ensambles de folklore y tango de la Escuela de Música de Neuquén.

ELECTRO FHUR

Electrofuhr es el proyecto solista del guitarrista roquense Andres Fuhr, explorando desde un sonido eléctrico los confines del jazz, el rock, y la música del mundo. El repertorio esta compuesto por temas de su líder, además de algunas versiones de clásicos del jazz-rock. Con el notable aporte vocal de Irene Ríos, que también suma sus flautas, y la solvencia de Jesús Fernández en los teclados y sintetizadores, buscan un sonido que mezcla lo contemporáneo con el sonido de las bandas de los ’70. Integrantes: Andrés Fuhr (guitarra) Irene Ríos (voz, flautas, accesorios) Jesús Fernández (teclados y sintetizador) Max Gómez (bajo) Juan Pablo Elbert (batería).

NORA ROCA

La cantante Nora Roca y el pianista y director musical Vìctor Volpe, con Nicolàs Malbos, en bandoneón, y Francisco López, en contrabajo y bajo eléctrico, se unen para presentar ” Tangos de la Guardia Nueva y la Vanguardia”. Un selecto repertorio basado en los fundamentales poetas y compositores del gènero, desde su época de máximo esplendor hasta la actualidad.

Ganadora del premio Gardel 2014, por su trabajo discográfico “ESENCIA” de Tango, con la dirección musical del maestro Carlos Buono, se ha presentado en escenarios capitalinos como, Casa Blanca de Buenos Aires, El Viejo Almacén, El Club del Vino, Esquina Carlos Gardel, Esquina Homero Manzi, el Cafè de los Angelitos, desde su reapertura en 2007 hasta 2009 y en La Ventana Tango Show, entre otros. Realizò giras nacionales, e internacionales, por Colombia, Bolivia, Brasil, Washington y Japón.

Tuvo el privilegio de cantar en distintas oportunidades, como invitada de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca, la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata y la Sinfonieta Mar del Plata, bajo la batuta del maestro José María Ulla; y con la Camerata tanguera Carlos Di Sarli, bajo la dirección del maestro Víctor Volpe.

También cantó bajo la dirección de los maestros Raúl Garello, Carlos García, José Colángelo , Oscar De Elia, Osvaldo Piro y Lito Vitale. Recientemente y, en ocasión del Festejo por el Día del Tango, realizado en nuestra ciudad, cantó dirigida por el maestro Enrique Nicolàs y su trìo.- En 2014, fue declarada Personalidad destacada de la cultura, por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Bahía Blanca, su ciudad natal.

LA HUELLA

Formado a comienzos del año 2015; con fuertes raíces folklóricas pero a su vez fusionando distintos estilos musicales. La Huella está integrada por los músicos: Maxi Castillo, Mario Galarza; Pablo Cifuentes; Maximiliano Benegas; Juan Castillo; Fabio Galarza; Marcos Railaf; Daniel Cifuentes; y en danzas por: Cintia Lemarchand; Tatiana Barroso; Cintia Muñoz; Sergio Nova y Lautaro Muñiz

LEANDRO RODRÍGUEZ

Virtuosismo en el manejo de la guitarra, una voz privilegiada y una atrapante personalidad a la hora de mostrar estos argumentos, fueron las aristas que, desde muy temprano, caracterizaron su propia aparición en los escenarios de la zona.-

Su primera producción discográfica fue “SUEÑOS”, siguiendo “ACUSTIC TANGO”, material producido durante su permanencia en Buenos Aires, por casi un año, donde fue a perfeccionarse.-

De vuelta en nuestra ciudad conforma su propio quinteto de tango con el que recorre distintos escenarios y produce “LA VIDA ES UN TANGO”. –

Su carrera toma un impulso vital que se plasma en el CD “A MI MANERA”. Al tango le suma otros géneros de la música latinoamericana.-

En 2012, integra el staff de Silvio Soldán que participa en el programa televisivo “Aguante Tango”

En los últimos años, recorre todos los escenarios de nuestra provincia, en fiestas populares como en aniversarios de las distintas localidades.-

Actualmente los músicos que lo acompañan son: Willy GARCES, en batería, Aldo PEREZ, en guitarra y coros y Fabian ROBLEDO en teclados, voz, coros y dirección artística.-

RODY JURADO

Comienza su carrera artística a los 11 años en Gral. Enrique Godoy (1990) siendo vocalista, bajista y baterista de La Federal participando en diversas fiestas provinciales y nacionales. Forma parte de Chuva de Verao y Derrocados (rock nacional) en Gral. Roca entre los años 2000 y 2003 siendo guitarrista y vocalista.-

Entre 2003 y 2006 integra La Bisogna en Viedma; entre 2007 y 2009 integra Impasse ya instalado en el circuito de Casinos provinciales.-

Desde 2009 hasta la actualidad lleva adelante su trabajo como solista, involucrándose en distintas fiestas provinciales y nacionales, participando en aniversarios de distintas ciudades del Alto Valle.-

Domingo 5 de febrero

KÜSCHEL Y FERNÁNDEZ

Dos músicos con diferentes trayectorias han unido sus caminos en un proyecto en común. Eligiendo elaborar una propuesta con tintes sureños y sureros; interpretando autores ya conocidos, como así también autores de la región que habitan.

En este recorrido, que ya lleva tres años de duración, tuvieron el reconocimiento en el Festival del Limay; certamen realizado en la ciudad de Plottier en el año 2014, al ser seleccionados como ganadores, en el rubro dúo vocal.

En diciembre de 2015 editando su primer disco “PATAGONÓPTICA”. Y durante el 2016 fueron invitados a participar en un concierto junto al músico CHANGO SPASIUK.

En Noviembre del 2016 son seleccionados para participar, como representantes de la provincia de Río Negro (rubro dúo vocal y canción inédita) en el Precosquín 2017 acontecido en la provincia de Córdoba.

Stefany Kuschel: Voz y bombo. César Evaristo Fernández: voz y guitarra de 7 cuerdas.

QUINTETO NICOLÁS

La agrupación se caracteriza por abordar un repertorio de tangos de todas las épocas, desde los clásicos a los contemporáneos, con arreglos propios y originales. Un estilo personal de concebir el género, pero respetando las raíces y los códigos de esta música que superó el centenario, pero que permite buscar nuevas formas como sucedió a lo largo de su rica historia.

El director del quinteto, Enrique Nicolás (pianista, director y arreglador), cuenta en su haber con una historia rica dentro del género:

Fundó el primer Trío en el año 2000, con el que recorrió Europa en el 2011

Fue pianista y el último director musical del cantante y bandoneonista Rubén Juárez, con quien recorrió Europa en 2009, además de participar en festivales y grabar el primer programa de “Encuentro en el Estudio” (Lalo Mir)

Creó junto a su hijo Ezequiel la Orquesta de Tango “La Popular” en 2012,

Como profesional del género acompañó diversas figuras: Raúl Lavié, Ricardo “Chiqui” Pereyra, Daniel Cortés, Claudia Mores, Guillermo Fernández, María Graña, José Angel Trelles entre otros.

Fue director musical del espectáculo “40 años con el Tango”, en el que el cantante y bandoneonista Rubén Juárez celebró su trayectoria.

Participó en diferentes ediciones de la“Fiesta Nacional de la Manzana” con formaciones de las mas variadas, desde el Trío hasta la orquesta La Popular.

Participó de diferentes festivales de Tango. Festival de Tango de Junín (Pcia de Buenos Aires), Festival de Tango de la Falda (Pcia de Córdoba), festival de Tango de Neuquén, Festival de Tango de Zapala.

La agrupación se ve enriquecida por el profesionalismo y talento de sus integrantes. Ezequiel Nicolás (contrabajo) aporta la solidez para sostener el andamiaje rítmico y armónico necesarios para que la música fluya en forma natural y espontánea. Se destaca además por sus solos en tesituras poco habituales para el instrumento, pero que él resuelve con perfecta afinación, buen gusto. Nicolás Malbos (bandoneón) permite que no haya limitaciones musicales a la hora de concebir un arreglo. Su técnica depurada y su amplio conocimiento del genero nos remonta a los grandes fueyes de la historia de nuestra música. Dúctil a la hora de resolver una variación o de ejecutar un pasaje con la “zurda”. Clara Nardozza (primer violín) integrante de la Orquesta Sinfónica de Neuquén enriqueció sus conocimientos sobre el Tango de la mano de Ramiro Gallo. Expresividad y sutilezas en el momento del solo y líder indiscutida de una fila de cuerdas. Es habitual violista de la orquesta de Ariel Ardit y titular de la Orquesta de Tango de Buenos Aires que dirige Raúl Garello.

Carina Moreno (segundo violín) también integrante de la Orquesta Sinfónica de Neuquén, imprescindible en esta dupla maravillosa de cuerdas. Cultora del género desde muy joven, interpreta cabalmente la esencia de los arreglos sin caer en clasisimos ajenos al Tango.

Marina Blanco (cantante) Su dedicación permanente y sus condiciones natas quedan demostrados a la hora de interpretar las diferentes temáticas y corrientes poéticas, desarrolladas a lo largo de la historia del género. Fuerza expresiva, afinación y un caudal de voz singular, complementan a la perfección el marco musical con que el quinteto sostiene cada pieza.

GLADYS ARISTIMUÑO

Gladys Aristimuño ofrece un fragmento de su disco CAMINO BORDADO A FE que fue presentado en septiembre del año pasado en Casa de la Cultura.

En su largo camino artístico como cantante, actriz y productora, Aristimuño plasma en una producción discográfica un recorrido que lo simboliza con el nombre “Camino bordado a fe”.

Esta producción comenzó a gestarse en el 2010 cuando la artista cumplió 50 años.

El repertorio pasea por composiciones de Chico Buarque, Tom Jobim, George Gershwin, David Lebón y Víctor Jara, creadores que la cantante admira desde el comienzo de su carrera, y suma otros autores que la conmueven; todos los temas le han significado desde su letra, música y mensaje una forma de ver la vida. En este “trabajo de parto” el músico neuquino Mauricio Lusardi ha sido el encargado de los arreglos y la dirección musical, así como también su interpretación en el piano.

La banda de presentación está formada por el propio Lusardi en piano, Andrés Fuhr en guitarra, Francisco López en contrabajo, Mauricio Costanzo en batería y Pablo Aristimuño en voz y coros.

Temas que interpretará: Deja la vida volar de Víctor Jara, Parado en el medio de la vida de David Lebon, Carinhoso de Pixinguinha,Caminho das águas de Rodrigo Maranhao, Chovendo na roseira de Tom Jobim y Tell me all about it de Michael Franks.

EZEQUIEL SALGADO

El armonicista local continúa presentando su espectáculo solista con el que viene recorriendo importantes escenarios a nivel nacional e internacional. Durante el 2016 se presentó en Fiesta Nacional del Lúpulo, II festival Internacional de Blues y Cervezas (Lago Ranco, Chile) dos shows invitado de la legendaria banda de Rock ¨Vox Dei¨ (Buenos Aires), gira junto a Alambre González, gira con Luis Robinson, entre otras presentaciones.

El show se orienta más que nada a Blues y Rock sureño con letras propias y arreglos donde se destaca el virtuosismo del armonicista y los músicos que lo acompañan, letras e instrumentales que reflejan los paisajes patagónicos. Sonidos que se recolectaron en giras hechas desde la montaña rionegrina, pasando por el Valle, La Meseta hasta llegar a las costas. Lanzaron un demo promocional en diciembre del 2016 y preparan la grabación del primer trabajo en estudio que contara con invitados de lujo. Fue entrevistado por el lanzamiento del demo en otros países como Holanda, Chile, México entre otros.

Eze Salgado Cuarteto se compone por Emiliano Torres en teclado, Fernando Lobo en bajo y coros, Mariano Fazzi en Batería, y tendrán guitarristas sorpresa invitados.

RODRIGO FLORES

El autor, compositor y eximio músico Mult. instrumentista de amplia trayectoria a nivel Nacional Rodrigo Flores, se estará presentando el domingo 5 de Febrero en la Fiesta Nacional de la Manzana (Globa).

El artista interpretara obras de su autoría y composición que forman parte de sus últimos discos y otras de autores varios popularmente conocidos que ya son historia de la música Argentina.

LA BANDA SUENA

La Banda Suena es un grupo musical de género Cuarteto/Comercial que se inició en el año 2009.

Sus integrantes son: Mauro Bustamante VOZ, Horacio Guaiquimil VOZ, Sebastián Rocha LOCUCIÓN, Nicolás Jaramillo GUITARRA, Omar Verdugo BAJO Leandro Cheuquén BATERIA

Julián Ponce TAMBORA Daniel Vidal GÜIRA José Otte PIANOS Victor Valeria ARREGLOS

Juntos han recorrido distintos escenarios de Río Negro y parte de Neuquén.

En éste momento están comenzando con la producción de su primer material discográfico en estudio y preparando distintas presentaciones para lo que resta de éste año 2017.

Escenario Exterior

Viernes 3, Sábado 4 y domingo 5 de febrero



CHELO CANDIA (caricaturas)

Chelo Candia es dibujante, historietista y muralista. Hace caricaturas desde 1985. Ha publicado como autor integral -guión y dibujos- los libros El Bondi, novela gráfica policial, en 2012; y Rigor Mortis, humor gráfico e historietas referidas a la muerte, en 2010. Actualmente su trabajo se publica en medios gráficos locales, regionales y nacionales. También ha publicado para revistas del exterior. Su interés por el arte público y social lo ha llevado a pintar y dibujar en vivo en distintos eventos culturales.

Viernes 3 de febrero

“KAMISHIBAI” (cuentos infantiles)

El Portal Itinerante –circo utópico- es un espacio/viaje chiquito pero lleno de lugares inmensos que permite abrirse a la magia transformadora del arte, al ser atravesado.

En este viaje, el Portal se abre en “Gota de Luna”, un teatro/cuenta cuentos en miniatura, con formato de Kamishibai, para relatar Haiku – de Iris Rivera y María Wernicke.Haiku – …un portal para achicar distancias.

Es una invitación a observar lo más pequeño de la amistad, sus instantes únicos, los puentes que unen en la distancia; transformándolos en lazos, a través de lo más enorme que compone una relación: su poesía.

El portal itinerante: es un colectivo artístico con la modalidad de circo/teatro, que trabaja con distintos talleres y espectáculos integrales- educativos, buscando a través del juego, encontrarnos creativamente con nuestra identidad y generando la posibilidad de fortalecer un canal real de comunicación con el otro, desde la igualdad que da la expresión artística.

Gota de Luna Es un teatro/cuenta cuentos en miniatura con la modalidad de Kamishibai.

Kamishibai une la magia de las palabras con el encanto de las imágenes captando la atención de grandes y chicos. El componente teatral del kamishibai transciende a la simple lectura, ayuda a conseguir un efecto mágico en torno al cuento.

Sábado 4 de febrero



LA VALENTINA

Obra presentada por la Compañía de teatro callejero “FIFI CUCU”. Es una compañía independiente de Teatro Callejero formada en el año 2015, dedicada a la representación teatral en espacios abiertos como elección estética e ideológica. La obra está especialmente construída para ser representada en espacios abiertos.

La Valentina es una comedia de máscaras que cuenta la historia de un amor entre dos jóvenes que ven truncada su posibilidad por el interés de un casamiento arreglado por el padre de la muchacha.-

“EL LIQUIDITO ESE” (Títeres)

Esta obra está producida por el Portal Itinerante, En este viaje, de mano de algunos amigos títeres invitan a conocer la historia de un tal Ayudante, que, mandoneado por su jefe que busca el “liquidito ese”, es llevado a realizar una misión que a nadie le conviene. Junto a la ayuda de las hormiguitas, venidas directamente quién sabe dónde, combatirán y defenderán el agua, que es de todos los vecinos. Vecinos que son invitados, a inventar como continúa esta historia, porque las historias felices se construyen entre todos.

Domingo 5 de febrero

MAGADALENA DE PEZ (circo callejero)

Este espectáculo llamado “Magdalenas de Pez” combina música, danza, video y dibujo en vivo. El show está basado en canciones de Luis Pescetti, Mariana Baggio, Magdalena Fleitas, Dúo Karma, Canticuenticos y Vuelta Canela. Canciones muy divertidas con adivinanzas, historias, ritmos, mágía y un variado estímulo musical con expresión corporal. Este espectáculo requiere de una selección de música muy hermosa y variada que recorre todos los estilos. Esta música hace que los niños presten mucha atención a las letras acompañadas por dibujos en vivo con algunos personajes muy caractéristicos e inolvidables. El trabajo es una producción de artistas locales formados en diferentes disciplinas: – Cecilia Amaya: voz principal y accesorios; -Cristián Di Paula: guitarra, coros y flauta melódica; -Lucía Filippuzzi: percusión, coros, flauta dulce, accesorios; -Ignacio Camba : bajo; -Chelo Candia: artista plástico

CARPA INSTITUCIONAL

Viernes 03

TORIBIO LA MURGA Y LA BUNDA DELI – MURGA “LAS CUCAS”

Nacida hace 15 años como “Las Cucarachas” hoy “Las Cucas”, ha contado en sus filas con artistas populares de diferentes áreas; siempre sensible a aspectos de la vida en comunidad: la inclusión y la justicia social, educación y de salud pública, el sida, la tercera edad, los jóvenes y su rol en la sociedad, etc.

Cultivando un formato abierto al aprendizaje constante y a las aptitudes de sus integrantes, conforman sus rutinasescénicas, el baile, el canto, la acrobacia, el toque de los tambores y elementos del teatro callejero.-

Integran esta murga jóvenes y adultos y están a cargo de la coordinación y son parte del elenco estable: Carlos Carvalho, Laura Chajo, Ulises Salazar, Omar Ferreyra, Vanesa y Carolina Cortez.-

Sábado 04

ORQUESTA MUNICIPAL DE CÁMARA

Domingo 05



TANGO – BALLET MUNICIPAL “EL ESQUINAZO”

Dirigido por las profesoras del Taller Municipal, Vanessa Boglio y Yamila Herlein.

Conformado por: Marina Millalen, Damián Garcia, Grecia Muñoz, Emanuel Ruiz, Blanca Lopez y Marcos Ariel.

Grupo que surge de la iniciativa de algunos alumnos del Taller y otros bailarines invitados, todos dedicados al estudio de diferentes danzas, con la idea de generar nuevos espectáculos tangueros, que representen a nuestra ciudad en diferentes lugares.

