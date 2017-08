Central nuclear: Cambiemos advierte que “habrá consecuencias”

FUENTE: DIARIO RIO NEGRO – La determinación del gobernador Alberto Weretilneck de rechazar la instalación de la planta nuclear en la provincia y comunicar rápidamente esa decisión al gobierno nacional provocó reacciones en favor y en contra por parte de la dirigencia política rionegrina.

Desde el Frente para la Victoria, el legislador Nicolás Rochás, acusó al mandatario de “mentiroso” y adelantó que desde esa bancada presentarán “un proyecto para prohibir expresamente y por ley, que una planta nuclear para la generación de energía eléctrica se instale en Río Negro”, que cuenta con el acompañamiento de Edith Garro, Carina Pita, María Maldonado, Graciela Holtz, Alejandro Ramos Mejía, Luis Albrieu y Jorge Vallazza.

“Está claro que el rechazo a la planta nuclear es el deseo de la sociedad, pero no la intención del Gobierno”, dijo Rochás, quien agregó que “si en verdad el gobernador no está mintiendo y es su voluntad respetar las voces del pueblo, debe indicarle a sus legisladores que voten a favor de este proyecto que presentaremos”.

Concluyó que “como Weretilneck, es un mentiroso, que mande a aprobar la ley si quiere convencer a alguien”.

Por su parte, el diputado nacional de Cambiemos, Sergio Wisky, señaló que el rechazo del gobernador a la instalación de la central en Río Negro “es un grave error” que “va a tener consecuencias” en la relación con el gobierno nacional. “Lo que se rompe institucionalmente son los lazos de confianza con la sociedad y con el gobierno nacional, porque este proyecto es internacional”, indicó.

Sostuvo que “él sabía que iba a China a esto, porque sabía de la historia del Balseiro en Bariloche y todo el potencial de Río Negro”.

Por otro lado, en cuanto a la lectura del resultado electoral por parte del mandatario, Wisky dijo que “el gobernador hace una inferencia de una elección en la que no se votaba entre planta sí o planta no, es un error político porque si hubiera sido así para opción por el NO hubiera sacado el 13 por ciento, que fue el que se derivó a (Magdalena) Odarda”.

Además, manifestó que la determinación de Weretilneck “está desacoplada de la historia de la energía nuclear en la Argentina que tiene más de 70 años y que superó todos los gobiernos constituyéndose en una política de Estado ejemplar”.

Darío Berardi, presidente del radicalismo agregó que “es una muestra de la falta de planificación y de que se toman decisiones en función de los resultados electorales”.

La senadora Magdalena Odarda consideró “una cuestión electoral” la decisión de Weretilneck y reclamó “para tener la seguridad de que va a ser así que se anule el convenio firmado entre el presidente Mauricio Macri y el presidente chino, lo que será la única manera de que el pueblo esté tranquilo”.

Anunció que va a presentar un proyecto de ley en el Senado para declarar a la Patagonia libre de centrales nucleares y destacó que si es cierto que se va a rechazar la planta en Río Negro “es un logro ciudadano que deja en claro que cuando el pueblo dice no, es no”.

Por su parte, el legislador oficialista Alejandro Palmieri sostuvo que “no son decisiones fáciles, pero hay una conjunción de factores muy fuertes para tomar esta decisión de rechazo a la central nuclear”.

El titular de la bancada de Juntos agregó que “una de esas razones es que la gestión de Cambiemos, en todo el proceso previo, parece querer usar a las provincias como mascarón de proa mientras ellos le ponen muy poco el cuerpo al proyecto. Y encima nos amenazan en vez de pensar en las preocupaciones de la sociedad provincial”.

“Resulta que ahora que el Gobernador ejerce la autonomía provincial, a los embajadores de Cambiemos no les agrada, y quieren sacar a relucir el mismo látigo disciplinador que aplicó el gobierno de Cristina Kirchner, que nos descontaba fondos que no le descontaban a ninguna provincia solo porque se contradijo a su gobierno”, manifestó con preocupación Palmieri, luego que Wisky dijera que la medida tendrá consecuencias para la provincia.

“No lo escuchamos tan corajudo y decidido ejerciendo la defensa de la central nuclear, ni usando su rol de embajador del gobierno de Macri para bajarle información a todos los rionegrinos”, se lamentó Palmieri.

Un logro de la ciudadanía

ATE consideró “un gran logro de la inmensa movilización popular, de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto por defender los intereses de los rionegrinos” la decisión del gobernador de comunicar al gobierno nacional el rechazo de Río Negro a la instalación de una planta nuclear en la provincia.

“Estamos frente a un histórico triunfo de la movilización de los trabajadores y de todo el pueblo de Río Negro, ya que hemos logrado derrotar uno de los mayores intentos de colonización moderna. Igual debemos mantenernos alertas, dado el carácter electoralista del anuncio del gobernador”, alertó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

Agregó que “los rionegrinos no tenemos que arrodillarnos ante los chinos, ni ante ningún otro capitalismo del mundo y para eso necesitamos gobernantes que no sean corruptos y cedan a negociados de miles de millones de dólares. Nuestro país ha demostrado estar en condiciones de desarrollar sus propios proyectos energéticos”.

En tanto, desde la asamblea no nuclear de esta capital sólo se escucharon expresiones cautelosas en torno al anuncio y la página web creada específicamente en relación al rechazo a este proyecto no fue actualizada y se mantienen aún las actividades de repudio previstas, como la marcha que se anuncia para el 16 de septiembre en Sierra Grande.

Comentarios