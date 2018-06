Caso Yanina Torres: Su Madre contó detalles de la conflictiva relación con su pareja

“Él la hacía trabajar como empleada suya y no le pagaba”, relató Jaqueline Naberan, la madre de la joven, peluquera y masajista, desaparecida en Roca.

La misteriosa desaparición de Yanina Torres sumó elementos hasta ahora no conocidos que los investigadores están analizando. Su mamá contó que en los últimos meses la joven, que era peluquera y masajista, había sido contratada por su esposo para hacer arreglos de casas, pero que “renunció” porque “él no le pagaba”.

“Yanina era un mujer muy independiente, que siempre estaba buscando formas de ir creciendo. Pero en el último tiempo él la llevaba a trabajar a las obras, la hacía subirse arriba de los techos. Yo le decía ‘hija, ese no es un trabajo para vos…’ Hasta que hace como dos meses, como él no le pagó lo que le había prometido, no fue más. Él la dejaba en el trabajo y se iba a hacer relaciones públicas. Él hacía arreglos de gas, pintura… pero de albañilería, no. No se ensuciaba las manos”, comentó Jaqueline Naberán, la mamá de Yanina.

La mujer recordó que habló por teléfono con su hija un día antes de que desaparezca y la notó bien. “Estaba bien, muy lejos de tomar una decisión tan drástica como un suicidio. La verdad es que estamos desconcertados. Se están investigando varias líneas, pero la incertidumbre es muy grande porque no aparece y no surgen datos concretos”.

