CARTA ABIERTA – Roca: “Me multaron por no votar”

Señores de la Junta Electoral municipal:

Me dirijo a ustedes después de haberme enterado de que tengo una multa en el Municipio de Roca, a causa de no haber concurrido a votar en la última elección municipal. El motivo de haberme negado a sufragar es por las consecuencias de la delincuencia de la política.

Pablo Verani y el radicalismo con sus punteros trabajaron para que Carlos Soria fuera intendente de Roca.

Estas y otras denuncias más las realicé en el Comité Nacional, por eso pedí la intervención del partido en Río Negro, haciendo caso omiso toda la dirigencia política en mi provincia.

¿De qué democracia me hablan? Cuando te obligan a votar eso se llama dictadura. Por el descreimiento en la dirigencia política y los negociados espurios es que no pienso votar nunca más. Caso contrario, que establezcan que los candidatos de todos los partidos presenten antecedentes y certificado de buena conducta.

Sin más, y esperando que eliminen las multas por no votar a quien no me representa, saludo atentamente.

Juan Carlos Aramburu, DNI 8.213.481

