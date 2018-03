Carlos Menem: “Hubo corrupción en todos los gobiernos menos en el mío”

El expresidente afirmó que las causas que hay contra él “se están cerrando”. Qué dijo sobre Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Nisman y la muerte de su hijo.

Tras haber sufrido varios problemas de salud en los últimos meses, reapareció Carlos Menem. En una entrevista televisiva, el expresidente criticó en forma muy dura a la exmandataria Cristina Kirchner y dijo que en “todos los gobiernos”, menos el que encabezó él, “hubo corrupción”.

“Los fueros parlamentarios no me protegen y no quiero que me protejan. Que se investigue todo lo que se quiera pero no me voy a valer de esos fueros para evitar esa investigación. En todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción. Las causas que hay contra mí ya están cerrando”, afirmó el expresidente, en un reportaje con CNN en Español.

Menem afirmó que no tiene “ninguna condena” y que solo hay “causas abiertas” que “ya están cerrando”. “A otras les falta un tiempo todavía prudencial para que se acaben todos los juicios que se han instaurado en mi contra. Ninguno está firme”, repasó.

El ex jefe de Estado también opinó sobre sus colegas. Con Cristina Kirchner fue implacable: “Le pondría un uno (a su gestión) porque no hubo adelantos en todos los sectores de la comunidad argentina. Al contrario, creo que fuimos un poquito para abajo”. Luego, se diferenció de la fuerza que creó la exmandataria.

“No soy kirchnerista. Soy peronista. El kirchnerismo no es peronismo. ¿Creció la Argentina? Al contrario”, comentó. Más tarde, amplió sus referencias políticas a la fuerza en la que nació. “El peronismo tiene cualquier cantidad de dirigentes.

No va a morir nunca. ¿Cuántas veces mataron al peronismo? Muchas y sin embargo resurge de sus cenizas, como está ocurriendo ahora, y en las próximas elecciones el peronismo va a volver a triunfar”, sostuvo.

Pero también hizo una evaluación negativa del gobierno de Mauricio Macri. “Por lo que uno ve, lee y estudia, evidentemente estamos en una situación no muy buena. Tenemos serios problemas que todavía no se solucionan. Por ejemplo, el tema de la inflación”, sintetizó.

El expresidente, además, dejó dos frases muy fuertes sobre dos temas sensibles de la política argentina. Uno tuvo que ver con la muerte del fiscal Alberto Nisman. Para Menem, al funcionario judicial “lo mandaron a matar desde un sector del gobierno” de Cristina Kirchner. El otro tema, fue lo que ocurrió con su hijo.

Carlitos Menem Junior murió en 1995 cuando el helicóptero en el que viajaba se desplomó en un descampado, mientras Menem era presidente. El expresidente está convencido de que a su hijo “lo mataron”.

“Hubiera preferido que me maten a mí y, sin embargo, en plena juventud mataron a mi hijo. Fue muy doloroso. Lo extraño. Era un chico excelente que se había dedicado al deporte y tenía un futuro grande. Lo mataron, no fue un accidente”, cerró.

