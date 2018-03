ARSA sacó a relucir la deuda de General Roca

FUENTE: RIO NEGRO – La empresa Aguas Rionegrinas (ARSA) salió a cruce de afirmaciones de la municipalidad de Roca, y replicó que la comuna “mantiene una deuda por los servicios de agua potable y tratamiento de líquidos cloacales de $ 16.212.779,21, por cual no se ha cerrado un convenio de compensación”.

En el mismo sentido agregó que “la deuda que reclama Roca por más de $ 20.000.000 no es tal, con el agregado que las demandas judiciales respectivas no tienen aún sentencia firme”.

En un comunicado, la empresa estatal dijo que “desde el servicio General Roca atiende a una población de más de 30.000 usuarios de los servicios de agua potable y tratamiento de líquidos cloacales de los barrios céntricos de la localidad, así como J. J. Gómez y Stefenelli”.

La reacción de ARSA se produce luego de que el Municipio de Roca informara que en los últimos días labraron más actas de infracción por reparaciones mal realizadas por la empresa, y que las multas impagas superan los 22 millones de pesos.

La empresa estatal respondió que “por día se reciben más de 15 llamados de reclamos de diversas complejidades. En las reparaciones, las cuadrillas no sólo reparan lo afectado, sino que es el momento oportuno para cambiar mangueras y demás elementos de las conexiones”.

“En la inmensidad de este sistema, con más de 30.000 usuarios y 1.800 kilómetros de cañerías, es probable que la cuadrilla deba volver al lugar donde ya reparó debido a la presencia de algún imprevisto”, se atajó la empresa. “Los motivos se pueden enumerar: repuestos que pueden fallar, materiales defectuosos, la conexión no respeta la profundidad establecida por el marco regulatorio”, etc.

El pasivo de ARSA con Roca por multas impagas supera los 22 millones de pesos, dice la Municipalidad.

Las demandas no tienen sentencia firme y Roca debe más de 16 millones de pesos, responde la empresa

Comentarios